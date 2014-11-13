У курсантів факультету протиповітряної оборони відбулося тактико-спеціальне заняття
На Рівненщині відбулося тактико-спеціальне заняття з бойовою стрільбою курсантів випускного курсу факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Учасники заходу під керівництвом начальника кафедри полковника Геннадія Левагіна виконали практичні стрільби із зенітних установок ЗУ-23, переносних зенітно-ракетних комплексів та зенітно-ракетних комплексів «Стріла-10».
"Вже скоро наші вихованці поповнять військові частини Сухопутних військ Збройних Сил України, і чим більше досвіду вони отримають під час навчання, тим краще будуть готові протистояти викликам сьогодення. Рівненщина має хорошу навчально-матеріальну базу, що дозволяє виконувати вогневі завдання в умовах, наближених до бойових", — наголосив полковник Геннадій Левагін.
Варто зазначити, що забезпечували проведення тактико-спеціального заняття військовослужбовці центру авіації та протиповітряної оборони оперативного командування «Північ», більшість з яких брали участь у проведенні АТО на сході України.