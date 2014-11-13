У курсантів факультету протиповітряної оборони відбулося тактико-спеціальне заняття

Учасники заходу під керівництвом начальника кафедри полковника Геннадія Левагіна виконали практичні стрільби із зенітних установок ЗУ-23, переносних зенітно-ракетних комплексів та зенітно-ракетних комплексів «Стріла-10».

"Вже скоро наші вихованці поповнять військові частини Сухопутних військ Збройних Сил України, і чим більше досвіду вони отримають під час навчання, тим краще будуть готові протистояти викликам сьогодення. Рівненщина має хорошу навчально-матеріальну базу, що дозволяє виконувати вогневі завдання в умовах, наближених до бойових", — наголосив полковник Геннадій Левагін.

Варто зазначити, що забезпечували проведення тактико-спеціального заняття військовослужбовці центру авіації та протиповітряної оборони оперативного командування «Північ», більшість з яких брали участь у проведенні АТО на сході України.