Збірна команда Академії сухопутних військ стала срібним призером Кубку Львівської області з рукопашного бою

Військовий виш був представлений у всіх вагових категоріях, але в особистій першості перемоги були здобуто у двох вагових категоріях, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Так, у ваговій категорії 65 кг перше місце виборов курсант Олександр Федотов. У категорії до 80 кг третє місце здобув курсант Максим Чернецький.

Усіх переможців у вагових категоріях було нагороджено дипломами, а найсильніших у командному заліку – кубками.