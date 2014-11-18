Збірна команда Академії сухопутних військ стала срібним призером Кубку Львівської області з рукопашного бою

12:18, 18 листопада 2014
Військо
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Представники Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного зайняли друге загальнокомандне місце у Кубку Львівської області з рукопашного бою серед дорослих, що нещодавно проводився у місті Пустомити Львівської області.

mil.gov.ua

Військовий виш був представлений у всіх вагових категоріях, але в особистій першості перемоги були здобуто у двох вагових категоріях, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Так, у ваговій категорії 65 кг перше місце виборов курсант Олександр Федотов. У категорії до 80 кг третє місце здобув курсант Максим Чернецький.

Усіх переможців у вагових категоріях було нагороджено дипломами, а найсильніших у командному заліку – кубками.

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