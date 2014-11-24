В Одесі грузинська діаспора організувала збір коштів на потреби поранених бійців та дітей-переселенців

Підтримку українським військовим та членам їхніх родин висловили представники грузинської діаспори, які за ініціативи громадської організації «Грузинський культурно-освітній центр «Іверія» та Грузинського національно-культурного товариства «Сакартвело» провели концерт-ярмарок «Друзі назавжди».

Упродовж всієї благодійної акції присутні мали змогу переконатися в гостинності грузинського народу, відчути його неповторний культурний колорит, а також оглянути та придбати презентовані картини, написані рукою грузинських й українських художників, та спеціально привезені з Грузії численні національні сувеніри, іграшки, аксесуари, прикраси та елементи національного одягу.

Як розповіли представники грузинської діаспори в Одесі, всі виручені від цього заходу кошти будуть спрямовані на підтримку дітей з сімей переселенців з Донецької та Луганської областей, дітей загиблих в зоні АТО українських військовослужбовців та на потреби Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

На цьому, зокрема, наголосив і присутній під час проведення благодійного концерту-ярмарку Консул - керівник Консульства Грузії в Одесі Манучар Цоцонава.

У своїй промові він подякував всім представникам громадських організацій, причетним до організації проведення цього важливого заходу, головною метою котрого є надання матеріальної допомоги пораненим воїнам і дітям, які в ранньому віці на собі відчули всі страждання й жахіття війни.

— Дружба між нашими народами перевірена століттями. Сьогодні Україна переживає важкі часи, і грузинський народ як ніхто інший це розуміє. Цією благодійною акцією ми не лише намагаємося матеріально допомогти нашим українським друзям, а й висловлюємо братську підтримку всьому українському народові та бажаємо йому якнайшвидшого завершення бойових дій та відновлення мирного життя на своїй землі, - підкреслив Цоцонава.