Порошенко нагородив 238 військовослужбовців, 169 з них - посмертно

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що серед відзначених – 193 військовослужбовці Міністерства оборони України, 136 із них нагороджені посмертно. Зокрема, орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) нагороджений старшина Олексій Глобенко. Під час пошуку пілота літака Збройних Сил України, збитого бойовиками, група спеціального призначення вступила в бій з переважаючими силами противника. Старшина Глобенко особисто знищив бронетранспортер та двох сепаратистів, але внаслідок розриву снаряда ворожої артилерії отримав смертельне поранення.

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«Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено молодшого сержанта Дмитра Гонтаренка. Відділення під його командуванням під час проведення розвідки поблизу міста Амвросіївка знищило добре укріплену вогневу точку противника та вміло скорегувало вогонь нашої артилерії по позиціях бойовиків», - йдеться в повідомленні.

Також, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено майора Олександра Білобородька. Після поранення майор вміло керував підрозділом під час евакуації поранених із зони артилерійського обстрілу. Знищивши засідку бойовиків, вивів колону на підконтрольну українським військам територію.

Серед нагороджених – 32 військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ, всі – посмертно, зокрема – бійці батальйону патрульної служби міліції особливого призначення „Дніпро-1”, які загинули у серпні у боях за місто Іловайськ Донецької області.

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12 з відзначених – прикордонники, 1 із них нагороджений посмертно.

Відповідний Указ президента України № 873/2014 «Про відзначення державними нагородами України» розміщено на офіційному сайті глави держави.