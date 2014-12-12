Полторак попередив про загрози з боку півдня і Придністров'я
11:06, 12 грудня 2014Військо
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Загрози для України є не тільки на сході, але й на півдні, а тому у південних областях буде збільшено угруповання військ.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Степан Полторак на під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
“Загрози є не тільки на сході, але й на півдні”, - сказав Полторак.
Він зазначив, що зараз відпрацьовується рішення щодо збільшення кількості військовослужбовців у південних областях з метою захисту території.
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Полторак зазначив, що є “загроза з боку Придністров'я, з півдня є загроза”.
“Ми чітко про це знаємо, і угруповання там буде збільшено”, - підкреслив Полторак.
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