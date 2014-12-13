У мережі з'явився "епічний" трейлер про українську армію (відео)

У мережі опублікували "епічний" трейлер про події на Донбасі та українську армію - "Україно-Російський конфлікт. Поле битви Донбас". У відеоролику змонтовані кадри, відзняті різними телевізійними каналами.

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Важка артилерія, винищувачі, вертольоти, перестрілки й сміливі військові, що беруть участь в АТО на Донбасі - все це на відео.