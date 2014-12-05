У мережі з'явився трейлер нового "Термінатора"

Фільм виробництва Skydance Productions і Paramount Pictures з Арнольдом Шварцнеггером у ролі Термінатора вийде на екрани влітку 2015 року.

Дія фільму відбувається в 2029 році - лідер людського опору у війні зі штучним інтелектом Джон Коннор дізнається, що Скайнет веде війну в часі не тільки в минулому, але і в майбутньому.

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