У мережі з'явився трейлер нового "Термінатора"

12:48, 05 грудня 2014
Світ
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У мережі з'явився офіційний трейлер нового фантастичного фільму з циклу про Термінатора - Terminator Genisys.

анонсовано нову трилогію про Термінатора / Скріншот трейлера Terminator Genisys

Фільм виробництва Skydance Productions і Paramount Pictures з Арнольдом Шварцнеггером у ролі Термінатора вийде на екрани влітку 2015 року.

Дія фільму відбувається в 2029 році - лідер людського опору у війні зі штучним інтелектом Джон Коннор дізнається, що Скайнет веде війну в часі не тільки в минулому, але і в майбутньому. 

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