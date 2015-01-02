Біля села Чермалик позиції українських військових обстрілював снайпер
20:22, 02 січня 2015Військо
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Сьогодні ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Розпочинаючи з 8 години 40 хвилин терористи здійснили 13 провокаційних обстрілів українських військових.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли Чермалик, двічі Чернухіно та новий термінал аеропорту Донецьк. Під Чермаликом по військовим протягом години вогонь вів снайпер. Він обстрілював позиції АТО з крупнокаліберної гвинтівки, знаходячись у житловому будинку на околиці Тавричеського.
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Мінометний вогонь бойовики відкривали в районі населених пунктів Новогригорівка, Майорськ та двічі - Дебальцево . Під обстріли артилерійських систем противника потрапили населені пункти Троїцьке, Кримське та Гнутово. Останнє було обстріляно ще й з реактивної системи залпового вогню "Град".
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