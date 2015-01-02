За добу в зоні АТО загинув один військовий, 5 - поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

«Загалом за останню добу один український військовослужбовець загинув, 5 – було поранено», - сказав Лисенко.

При цьому він повідомив, що за останню добу ситуація у зоні АТО принципово не змінилася. Бойовики здійснюють поодинокі збройні провокації на Маріупольському, Донецькому, Дебальцевскому та Луганському напрямках.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: бойовики посилили обстрілиЗа даними розвідки, триває процес заміни місцевих бойовиків на кадрових військових ЗС РФ з метою підпорядкування усіх бандформувань єдиному керівному центру, додав речник АТО.