За добу в зоні АТО загинув один військовий, 5 - поранені
13:07, 02 січня 2015Військо
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За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець, а ще п’ятьох було поранено.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
«Загалом за останню добу один український військовослужбовець загинув, 5 – було поранено», - сказав Лисенко.
При цьому він повідомив, що за останню добу ситуація у зоні АТО принципово не змінилася. Бойовики здійснюють поодинокі збройні провокації на Маріупольському, Донецькому, Дебальцевскому та Луганському напрямках.
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