Міноборони планує витратити на армію у 2015 році понад 3 млрд грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив виконуючий обов’язки речника Генерального штабу України Владислав Селезньов.

"З початком чергової хвилі часткової мобілізації Збройні сили України продовжують отримувати всебічне матеріально-технічне забезпечення. Станом на сьогодні, річний план закупівель у Міністерстві оборони України на 2015 рік включає 45 процедур закупівлі на суму 3 млрд 422 млн грн", - сказав Селезньов.

За його словами, було розпочато 15 процедур закупівель з очікуваною вартістю понад 1,2 млрд грн.

Читайте також"Укроборонпром" відновив розробку БМП на базі танка Т-64Також Селезньов зазначив, що з початку поточного року Міноборони уклало 35 додаткових угод до договорів 2014 року на суму, що перевищує 333 млн грн.

"Із них у війська вже надійшла продукція і надані послуги тилового забезпечення на суму майже 71 млн грн", - зазначив Селезньов.