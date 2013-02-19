У Львові вперше відбулася онлайн-конференція з миротворцями у ДР Конго

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, сьогодні, 19 лютого, у Львові, в прес-центрі державної телерадіокомпанії “Львів” уперше відбулася онлайн відео-конференція представників регіональних ЗМІ та членів родин миротворців із особовим складом 18-го окремого вертолітного загону ЗС України, які виконують миротворчі завдання у складі Місії ООН в Демократичній Республіці Конго.

Ідея проведення цього заходу була запропонована військовими журналістами Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України і отримала підтримку українського миротворчого персоналу, який на даний час перебуває в африканській країні. Завдяки сучасним технологіям онлайн-зв’язку, учасники заходу отримали можливість не лише почути один одного, але й побачити тих, хто знаходився в цей момент у студіях.

На прямому зв’язку із Львовом перебували дев’ять військовослужбовців: начальник штабу – перший заступник командира окремого вертолітного загону підполковник Володимир Галицький, льотчик-інспектор майор Олександр Антоненко, офіцер з питань релігії підполковник Віктор Парандюк, помічник командира загону по зв’язкам із ЗМІ майор Віктор Шубець, інші миротворці.

Запитання, які цікавили представників регіональних видань стосувалися умов життя, служби та дозвілля українських військових вертолітників.

Як розповів підполковник Володимир Галицький, зараз український миротворчий персонал територіально розосереджений у трьох районах ДР Конго, а основна частина контингенту знаходиться у базовому таборі поблизу міста Гома. Частина військовослужбовців та техніки, відповідно до поставлених місією ООН завдань перебувають у місті Бунія та на літовищі поблизу населеного пункту Букаву. Між місцями дислокації українських миротворців налагоджено стійкий зв’язок, що дозволяє здійснювати оперативне управління силами та засобами контингенту. Начальник штабу 18 окремого вертолітного загону також відзначив, що українські військові вертолітники постійно працюють в активному режимі.

«Фактично, за три місяці виконання завдань у ДР Конго екіпажі вертольотів Мі-24 другої ротації виконали півтори сотні польотів за завданням Місії ООН. Загальний наліт за цей час складає 173 години 10 хвилин. Загальна кількість вильотів в активі українських екіпажів – 148!»,– повідомив начальник штабу – перший заступник командира окремого вертолітного загону.

До того ж триває процес постійної бойової та військово-професійної підготовки військовослужбовців. На відпочинок відводиться один день на тиждень – неділя.

«Наш розпорядок дня нічим не відрізняється від типового розкладу робіт та занять у звичайній військовій частині Збройних Сил України», – повідомив начальник служби безпеки польотів підполковник Сергій Фаріон. «Якщо ж отримуємо завдання на здійснення вильотів, то льотний і льотно-технічний персонал прокидається раніше – о четвертій ранку. Щоби із першими променями сонця підняти бойові машини у повітря», зазначив Сергій Фаріон.

Відносини із місцевим населенням в українських миротворців добрі. Місцевість, де дислокується український вертолітний загін досить густо заселена. А загалом у Конго проживає понад 60 мільйонів чоловік!

«Місцеві ставляться до “блакитних шоломів” без агресії. Здебільшого, присутність іноземних військових конголезці розцінюють як необхідний гарант підтримання миру. Хороші стосунки у нас і з колегами. Наша база розташована поряд з підрозділами блакитних шоломів з інших країн. Через дорогу – миротворці з Уругваю. Зовсім поруч – позиції військових з Індії та Марокко. Тож сусідів вистачає. Щоправда, спілкуємося все більше з питань служби. Часу на якісь спільні проекти в плані культурного обміну поки що бракує. Хоча такі задуми є», – каже помічник командира загону по зв’язкам із ЗМІ майор Віктор Шубець.

Чи не в перше, серед особового складу загону є військовий капелан. Офіційно його посада звучить, як офіцер з питань релігії. Але окрім духовного звання, пан отець має й військовий ранг – підполковник. До того ж, офіцер з питань релігії загону підполковник Віктор Парандюк має й льотний досвід.

«Працювати у військовій миротворчій місії – надзвичайно цікавий досвід й для духівника, й для офіцера. В умовах бойового ритму роботи і служби люди розкриваються духовно і професійно. Крім того, ми, як кажуть, “усім миром” спорудили на території бази храм. Регулярно проводимо богослужіння, які відвідують усі охочі. Разом із місцевими мешканцями, а більшість тут протестанти за віросповіданням, відзначали релігійні свята. Зокрема, наше Різдво. А у місті Бунія діє навіть маленька православна парафія, де незабаром очікують приїзд одного з ієрархів нашої церкви. Духовне життя українського миротворчого контингенту є доволі активним», – розповідає він.

Журналісти також цікавились, якими є кліматичні умови екваторіальної африканської країни, як організовано харчування наших військовослужбовців. Зі слів начальника медичної служби майора медичної служби Микола Маланія, кліматичні умови в Конго дещо нагадують нашу кримську погоду. Щоправда, значно більша вологість. До того ж, навколо – екзотична флора та фауна. Однак, загроз життю та здоров’ю українських миротворців вона не несе. Звичайно, є комахи, які переносять збудник малярії, однак у контингенті давно навчилися здійснювати профілактику та вживати запобіжних заходів. Окреме питання – забезпечення усього українського контингенту питною водою. Її щодня привозять спеціальним автомобілем із одного з озер – Ківу, яке входить до низки Великих Африканських Озер (Едвард, Вікторія, Танганьїка тощо). Сама вода дуже чиста. А після її спеціальної обробки – досягається відмінна якість, яку визнають навіть представники інших контингентів. Усе гаразд і з харчовим раціоном. До слова, не менше одного разу на тиждень наші військовики смакують справжнім українським борщем з пампушками.

Загалом, онлайн-спілкування тривало понад півгодини. Перша спроба зв’язку із нашими миротворцями виявилася вдалою. Тож у майбутньому, офіцери Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України у м. Львові планують організації подібних включень із нашими військовослужбовцями у Ліберії та Косово.