На Одещині у гвардійців завершився десятиденний польовий вихід

Упродовж десяти днів особовий склад механізованого батальйону спільно з військовослужбовцями танкового, снайперського підрозділів та взводу забезпечення виконували навчально-бойові завдання, спрямовані на підвищення рівня індивідуальної професійної підготовки.

Як розповів заступник командира частини підполковник Валерій Водолазський, заняття тривали на єдиному тактичному фоні в поєднанні з психологічною підготовкою особового складу та виконанням вправ стрільб зі штатної стрілецької зброї.

– Цей вихід на полігон можна вважати першим серйозним іспитом на міцність для нещодавно створеної ротної тактичної групи. Діючи за новими стандартами бойового навчання, військовослужбовці зведеного підрозділу на тактичному полі і вогневому містечку продемонстрували гарний вишкіл та належний рівень взаємодії на різноманітних етапах проведення занять, – підкреслив офіцер.

Підполковник Валерій Водолазський наголосив, що після набуття необхідних теоретичних знань танкісти, снайпери, а також військовослужбовці механізованої роти та взводу забезпечення, застосовуючи засоби імітації, виконали низку нормативів з вибору, обладнання та зміни вогневих позицій, пересування військовослужбовця на полі бою, доставку боєприпасів під вогнем “противника” та розбирання-збирання зброї.

Також на навчальних місцях сержанти та солдати тренувалися долати заражену ділянку місцевості, обладнувати окоп для ведення вогню, а на завершальній фазі занять вони виконали контрольні вправи стрільб з автомата АК-74 та кулемета РКК-74.

Варто зазначити, що вже незабаром на особовий склад ротної тактичної групи чекає нове випробування: польовий вихід на Широколанівський загальновійськовий полігон, в ході якого танкові та механізовані підрозділи виконають вправи стрільб штатним артилерійським пострілом з танку та озброєння БМП-2.