В Україні збільшиться кількість військово-патріотичних заходів

Начальник управління пропаганди Головного управління по роботі з особовим складом ЗС України капітан 1 рангу Андрій Коренько зазначив, що Збройні Сили України сьогодні виконують дуже важливу суспільно-значущу функцію – беруть активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді нашої держави.

– Має існувати тісна взаємодія між органами державної влади, місцевого самоврядування і громадськими організаціями. Адже без залучення потенціалу усіх державних та громадських інституцій виховати громадянина-патріота та привернути громадський інтерес до військової служби буде достатньо проблематично, – сказав офіцер.

За словами капітана 1 рангу Андрія Коренька, Збройні Сили України у 2013 році спланували низку спільних з Міністерством освіти і науки України та громадськими організаціями заходів у рамках військово-патріотичного виховання молоді. Вони охоплюватимуть усі регіони нашої держави.

У свою чергу координатор Всеукраїнського громадського руху «Рух за майбутнє» Михайло Харечко зазначив, що під час військово-патріотичних зборів молодь на власному досвіді може переконатися у тому, що таке військова служба: пожити три дні у казармах чи на полігоні, харчуватись у військових їдальнях, стріляти зі стрілецької зброї, долати смуги перешкод.

– Даний проект має на меті підвищити військово-патріотичний дух і залучити молодих українців до здорового способу життя, – сказав він.

За словами Михайла Харечка, після участі у таких заходах молодь починає інакше сприймати перспективи проходження військової служби і висловлює бажання йти на службу за контрактом до Збройних Сил України.