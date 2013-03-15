Під Новобогданівкою від вибухонебезпечних предметів очищено 12 гектарів

На даний час вже очищено від вибухонебезпечних предметів 12 гектарів території колишньої артилерійської бази, де знайдено 4011 боєприпасів.

Сьогодні, 15 березня вперше за два тижня робіт групи розмінування провели знищення даних предметів у спеціально обладнаних місцях.

– Усі роботи проводяться із суворим дотриманням правил та норм безпеки. Перед початком робіт зі знищення боєприпасів методом підриву ми провели агітаційну роботу та роз’яснювальні зустрічі з мешканцями навколишніх сіл про можливі тимчасові незручності. Зокрема, з учнями та вчителями Новобогданівської загальноосвітньої школи, яка постраждала під час серії вибухів минулого десятиліття і була відновлена завдяки загальним зусиллям держави і місцевої громади, – зазначив командир зведеного загону підполковник Іван Тіщенко.

Виступаючи перед учнями та педагогічним колективом навчального закладу, військові та рятувальники запевнили, що вибухонебезпечних предметів залишилося не так багато, і практично всі вони знаходяться на території артбази. У ході фінальної зачистки території вони планують просканувати землю на глибину до одного метра і ліквідовувати всі небезпечні знахідки.

Знайдені на території бази боєприпаси будуть знищуватися кожної п’ятниці з 11.00 до 17.00.