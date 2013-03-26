“Військові медичні заклади в Івано-Франківську, Чернівцях, Луцьку, Мукачеві, Рівному і Львові функціонуватимуть і надалі”

Тут він зустрівся з працівниками поліклініки та представниками ветеранських організацій міста і області. Керівник департаменту відповів на низку запитань ветеранів, стосувалися майбутнього військового лікувального закладу.

Зокрема, він наголосив, що на даний час медичне обслуговування військовослужбовців та ветеранів гарнізону здійснює поліклініка з денним стаціонаром, штат якої становить 42 особи.

– Міністр оборони України доручив довести до всіх, що будь-які інсинуації про те, що ця поліклініка з денним стаціонаром буде скорочена, розформована, переформована – жодних підстав не мають. Вона працює і працюватиме далі! – наголосив полковник медичної служби Ігор Данильчук.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України також зустрівся з керівництвом Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, представниками ветеранських організацій Львівщини, Волині, Закарпаття, військовослужбовцями та працівниками військових медичних закладів регіону у Львові.

У рамках зустрічі відбулося обговорення актуальних питань з подальших перспектив військових медичних закладів.

Насамперед полковник медичної служби Ігор Данильчук наголосив, що Міністр оборони України Павло Лебедєв особисто тримає на контролі питання трансформації системи надання медичної допомоги.

– Військові медичні заклади, що знаходяться у Івано-Франківську, Чернівцях, Луцьку, Мукачеві, Рівному і, власне, у Львові й надалі залишатимуться на своїх місцях і функціонуватимуть, – зазначив полковник медичної служби Ігор Данильчук.

Разом з тим він акцентував увагу присутніх на тому, що у медичній службі зміни невідворотні.

– За дорученням Міністра оборони України створено робочу група з реформування військово-медичної галузі на чолі із першим заступником Міністра оборони України Олександром Олійником. Її завданням є створення такої моделі реформування галузі, яка б якомога більш ефективно враховувати інтереси усіх сторін. Мова йде про раціональне використання наявних ресурсів. Усі, хто свого часу були причетні до Збройних Сил і мають право на лікування у військових медичних закладах, й надалі будуть там лікуватися, – наголосив полковник медичної служби Ігор Данильчук.