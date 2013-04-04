Міноборони удосконалює процес духовного виховання військовослужбовців

У засіданні Ради від Міністерства оборони України взяли участь начальник відділу роботи з громадськими, релігійними організаціями та шефських зв’язків Департаменту соціальної та гуманітарної політики Олександр Щербінін та старший офіцер відділу полковник Руслан Коханчук. Серед інших учасників – уповноважені представники Римо-католицької церкви в Україні, Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Православної Церкви (в єдності з Московським патріархатом), Української греко-католицької Церкви, Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів, а також експерт Інституту релігійної свободи Максим Васін.

Під час засідання Рада розглянула проект Методичних рекомендацій органам військового управління щодо удосконалення військово-релігійного співробітництва в Збройних Силах України.Відповідний документ, розроблений Департаментом соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України за участі представників конфесій та експертів, став предметом обговорення під час засідання.

Методичні рекомендації покликані сприяти посиленню взаємодії органів військового управління з церквами (релігійними організаціями) щодо задоволення релігійних потреб військовослужбовців Збройних Сил України, роз’яснення порядку такої взаємодії, приведення цієї діяльності до системи. Додатком до Методичних рекомендацій пропонується формуляр бліц-анкети та типова тематика бесід щодо духовного виховання військовослужбовців.

Крім цього Рада у справах душпастирської опіки при Міноборони вирішила протягом найближчого часу розробити Кодекс честі військового капелана (священика для військових), методичні рекомендації із задоволення релігійних потреб миротворців.

Присутні представники Церков також обговорили план роботи Ради на 2013 рік.