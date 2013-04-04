Начальники Генштабів України та Білорусь обговорили напрямки співробітництва

Військову делегацію Республіки Білорусь очолив начальник Генерального штабу збройних сил – перший заступник Міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майор Петро Тихоновський. До складу делегації також увійшли генерали та офіцери генштабу Республіки Білорусь.





Україну представляла робоча група генералів та офіцерів під керівництвом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Володимира Замани. До складу української делегації також увійшли начальник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук та начальник Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України генерал-майор Леонід Голопатюк.

На базі Академії Сухопутних військ відбулися офіційні двосторонні переговори у складі делегацій, у ході яких обговорювались питання розвитку Збройних Сил України та Республіки Білорусь, а також пріоритетні напрямки подальшого військового співробітництва.

Також українською стороною була проведена презентація на тему перспектив реформування ЗС України. Українська сторона поділилася досвідом щодо участі українських військовослужбовців в операціях з підтримки миру та безпеки поза межами держави. Згодом високі гості оглянули навчально-матеріальну базу Академії Сухопутних військ, ознайомилися із навчальним процесом курсантів, відвідали музей військового навчального закладу та залишили запис у книзі почесних гостей.

Після цього члени військової делегації Республіки Білорусь відвідали розташування 80 окремого аеромобільного полку Сухопутних військ ЗС України, де ознайомилися з інфраструктурою військової частини, навчально-матеріальною базою та організацією занять з особовим складом полку.

Згодом на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ, що у Яворівському районі Львівщини, делегаціям було представлено роботу комплексу легководолазної підготовки, навчальні поля для занять фахівців різних родів військ, смугу психологічної підготовки та повітрянодесантний комплекс. На навчальних місцях танкодрому МЦМБ високі гості мали можливість спостерігати за плановими заняттями екіпажів із водіння танків та БМП.