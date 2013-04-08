Заступник міністра оборони розповів про контрактників у ЗС

На цьому в студії Українського національного радіо наголосив перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник під час прямого ефіру радіопередачі “Порядок денний”.





За його словами, відповідно до Концепції реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, затвердженої Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, було опрацьовано проект Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, який передано для затвердження до Кабінету Міністрів України.

Ця програма включає в себе декілька етапів, під час яких загальну чисельність Збройних Сил буде оптимізовано за рахунок приведення у відповідність кількості військових частин, які займаються бойовою підготовкою, і частин забезпечення.

– Протягом першого етапу військо переходитиме на контрактну систему комплектування, і восени цього року відбудеться останній призов на строкову службу, – повідомив Олександр Олійник.

Оцінюючи роботу щодо комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом, заступник Міністра оборони України підкреслив, що найактивніше вона проводиться у Військово-Морських та Повітряних Силах, а також високомобільних десантних військах, де торік вдвічі збільшено грошове забезпечення.

– Вже цього року Урядом прийнято постанову, якою передбачено поетапне підвищення вдвічі грошового утримання для решти військовослужбовців Збройних Сил. Таким чином, ми маємо суттєвий чинник для мотивації молодих людей йти на службу до війська, – наголосив Олександр Олійник.

Заступник глави оборонного відомства також зауважив, що при переході Збройних Сил України на нові принципи комплектування враховано досвід армій європейських країн, які вже перейшли виключно на службу за контрактом.

– У нас є підстави стверджувати, що наша система комплектування контрактниками сьогодні працює ефективно, – відзначив Олександр Олійник.