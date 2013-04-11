У Повітряних Силах триває планова підготовка пілотів

За словами офіцера відділення виховної роботи бригади майора Олександра Володарчука, перед вильотом лейтенанти Ярослав Римарович та Андрій Ткаченко пройшли складний і відповідальний підготовчий період. Незабаром, коли їм дозволить льотний досвід, вони пересядуть за штурвал МіГ-29.

Загалом протягом минулого тижня тут було проведено кілька льотних змін. Під час польотів військові авіатори не лише відпрацьовували тонкощі повітряних боїв, але й проводили патрулювання західних кордонів нашої держави.

Чергові польоти відбулись і в 39-й окремій авіаційній ескадрильї бригади тактичної авіації Повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, що на Житомирщині. Польоти проводилися під керівництвом заступника командира повітряного об’єднання з авіації – начальника авіації полковника Андрія Ярецького. За 2 льотні зміни на літаках Су-27 та Л-39 пілоти виконали 45 вильотів, провівши в небі близько 40 годин.

За мету заходу ставилась підготовка льотного складу до виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони, виконання чергових перевірок за видами льотної підготовки та підтримання рівня натренованості в складних та простих метеоумовах вдень та вночі. Під час планових польотів військовим авіаторам з Житомирщини також випала нагода практично підготуватися до дослідницького двостороннього командно-штабного навчання, яке відбудеться у поточному місяці.