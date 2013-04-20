Перший заступник Міністра оборони у Львові зустрівся з місцевою владою і польськими дипломатами

Сторони обговорили питання співпраці вітчизняного оборонного відомства та місцевої влади, зокрема щодо можливої передачі на баланс міста споруд та земель військового містечка, де розташовується квартирно-експлуатаційний відділ міста Львова.

Перший заступник Міністра оборони України відзначив, що під час особистого спілкування з представниками місцевої влади та Консульства Республіки Польща було досягнуто порозуміння з усіх організаційних питань.

– Будинки військового містечка встановленим порядком передаватимуться на баланс місцевої влади, яка, в свою чергу, передасть їх в оренду польській громаді, – повідомив Олександр Олійник.

Як поінформував Генеральний консул Республіки Польща у Львові пан Ярослав Дрозд, в перспективі розглядається можливість створення на фондах зазначеного військового містечка “Центру польської культури та європейського діалогу”.