В Івано-Франківську військовослужбовці взяли участь у «Хресній дорозі»

Традиційно військовослужбовцям довірили нести хрест від 11-ї до 12-ї станції. До речі, цей хрест створено за біблійними описами, подібним до того, який ніс Ісус, прямуючи на страту.

– Ми завжди з вдячністю ставимося до пропозиції громади та священнослужителів Івано-Франківська взяти участь у цьому знаменному ритуалі, – наголосив заступник начальника Івано-Франківського гарнізону з виховної роботи підполковник Любомир Демчук. – Це сприяє духовному вихованню наших солдатів і офіцерів.

Слід зауважити, що військовослужбовців для участі у цій церемонії відбирають виключно на добровільних засадах. Причому бажаючих завжди чимало. Особливо потрапити на «Хресну дорогу» бажають солдати строкової служби, які приїхали до Прикарпаття зі східних областей України.

– Мені дуже приємно, що люди в одностроях кожного року, разом з пересічними городянами, беруть участь у наших святах, – висловив свою позицію городянин Микола Мацюк. – Це свідчить про те, що дух наших воїнів виховується у рамках високої моралі і шани до людей нашої держави. Я переконаний, що таким чином вони відчують: не важливо, яким важким є твій «життєвий хрест», його завжди легше нести, коли поруч є надійні товариші.