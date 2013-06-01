300 військовослужбовців долучилися до ліквідації наслідків буревію на Одещині

Таку інформацію сьогодні, 1 червня 2013 року, повідомив оперативний черговий штабу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Павло Сидоров.

В Одесі військовослужбовці працюють на території біля міської ради, розчищають Фонтанську дорогу, Французький бульвар, вулицю Тираспольську й інші важливі транспортні магістралі, надають допомогу працівникам комунальних служб.

З проханням про надання допомоги до керівництва гарнізону звернулися голови місцевих державних адміністрацій після того, як вночі через ураганний вітер, зливу та град було повалено велику кількість дерев, стовпів, обірвано лінії електропередач тощо.

Згідно з рішенням тимчасово виконуючого обов’язки начальника Одеського гарнізону генерал-майора Ігоря Федорова, військовослужбовці та автомобільна техніка були відправлені у найбільш постраждалі від негоди райони міста. Для надання допомоги місцевому населенню у ліквідації наслідків стихії залучено особовий склад Військової академії, Південного оперативного командування, Повітряного командування “Південь”, Західної військово-морської бази та інших дислокованих в Одесі військових частин та установ. Частина сформованих команд направлені до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону та Дитячого табору імені Ю.Гагаріна Міністерства оборони України, які також зазнали значних ушкоджень від нічного буревію.

У свою чергу військовослужбовці 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України прийшли на допомогу у ліквідації наслідків стихії мешканцям селища Чорноморське поблизу Одеси. Над відновленням електропостачання в області працюють бригади зі спеціальною технікою квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси. Військовослужбовці також наводять лад на території військових містечок гарнізону.

За результатами оперативної наради під керівництвом голови обласної державної адміністрації та за сприяння начальника Одеського гарнізону вже найближчим часом на допомогу місту від військових будуть виділені додаткові сили та засоби.