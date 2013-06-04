Янукович на полігоні відвідав тактико-спеціальні навчання

Сьогодні, 4 червня, Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович відвідав тактико-спеціальні навчання із застосування сил і засобів Державної служби з надзвичайних ситуацій та Збройних Сил України під час проведення пошуково-рятувальної операції. За діями рятувальників також спостерігали Міністр оборони України Павло Лебедєв та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських.

Під час навчань, які проходили на полігоні Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС у с. Гаї Роменського району Сумської області, були відпрацьовані практичні дії сил і засобів ДСНС, Збройних Сил України, Державного агентства лісових ресурсів, територіальних органів управління і формувань цивільного захисту. Рятувальники продемонстрували всі можливі елементи надзвичайних ситуацій, зокрема, при аварії літака, зіткненні автобусу з потягом на переїзді, пожежі на підприємстві, вибуху на хімічному заводі, розмінуванні місцевості та гасінні лісових пожеж.

Як зазначив Глава держави, такі повномасштабні навчання в Україні проводяться вперше за роки незалежності.

– Таку практику слід продовжити і в майбутньому, розширюючи коло учасників навчань, – зазначив Віктор Янукович.

Під час свого виступу Віктор Янукович подякував особовому складу двох відомств за відмінну службу і наголосив на тому, що наразі в Україні триває процес удосконалення служби цивільного захисту. Він також зазначив, що подібні навчання проводитимуться систематично.

За словами голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських, у навчаннях взяли участь 375 бійців особового складу та 173 одиниці техніки.

Після завершення навчань Президент оглянув зразки техніки та обладнання підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, які використовуються для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Також Президент України відвідав мобільний госпіталь ДСНС, який у різні роки надавав допомогу постраждалим від землетрусів у Туреччині, Індії, Ірані та Пакистані.

Після перегляду навчань Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович відвідав польову церкву, де був присутній на молитві за воїнів-рятувальників.

Довідково. У Міжрегіональному центрі швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій України обладнано навчально-тренувальний комплекс, до якого входять навчально-тренувальний кінологічний полігон, навчальне тактичне поле зі смугою перешкод, місця для відпрацювання практичних дій при аваріях залізничного транспорту та авіаційних катастроф, майданчики для підготовки рятувальників, піротехніків, водолазів. Комплекс також включає містечко для підготовки спеціалістів радіаційно-хімічного захисту, учбові класи із сучасним обладнанням та кімнату психологічного розвантаження. У Міжрегіональному центрі є сучасна водолазна станція зі стаціонарною барокамерою, що обслуговує водолазних спеціалістів регіону. У 2011 році в Центрі створено частину радіаційного, хімічного та біологічного захисту як базове формування ДСНС із попередження і ліквідації наслідків аварій на об’єктах атомної енергетики та хімічно небезпечних об’єктах України.