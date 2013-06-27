Лебедєв нагородив кращих випускників Нацуніверситету оборони

Сьогодні, 27 червня, в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського на стройовому плацу відбулася урочиста церемонія випуску військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки.

Кращим випускникам університету Міністр оборони України Павло Лебедєв вручив дипломи з відзнакою. Разом з аташе з питань оборони при Посольстві Китайської Народної Республіки в Україні старшим полковником Чжао Лян диплом “магістра” за спеціальністю “Державне воєнне управління” вручив офіцеру Збройних сил Китайської Народної Республіки підполковнику Лю Жунбао.

А кращому випускнику оперативно-стратегічного рівня підготовки – полковнику Андрію Голованову Надзвичайний та Повноважний Посол Об’єднаного Королівства Великої Британії в Україні Саймон Сміт вручив перехідний меч королеви Великої Британії.

Керівник вітчизняного оборонного відомства Павло Лебедєв вручив перехідну шаблю часів Богдана Хмельницького кращому випускнику оперативно-тактичного рівня підготовки – полковнику Євгену Ковальчуку.

Після урочистостей із вручення дипломів та відзнак, Міністр оборони України Павло Лебедєв у короткій промові привітав випускників.

– Висловлюю щиру подяку керівництву та педагогам університету за добросовісну працю. 21 рік відданої роботи колективу цього вищого військового навчального закладу відзначив Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович, присвоївши цього року Національному університету оборони ім’я видатного полководця, героя Великої Вітчизняної Війни Івана Черняховського, – зазначив Павло Лебедєв.

Він наголосив, що командир завжди має бути прикладом для своїх підлеглих.

– Будьте гідними високого звання офіцера української армії. Зичу вам усім добра та достатку, міцного здоров’я та успіхів на благо нашої Батьківщини, – наголосив Міністр оборони України.

Після урочистої промови було проведено ритуал урочистої клятви випускника університету, після якої оркестр університету виконав пісню “Боже великий єдиний нам Україну храни”.

Завершилася церемонія заключним словом начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського генерал-лейтенанта Василя Телелима та виконанням Гімну університету.

Довідково. Всього святкувало завершення навчання 602 випускники:

оперативно-стратегічного рівня підготовки – 17

оперативно-тактичного рівня підготовки – 584

офіцер Збройних сил Китайської Народної Республіки – 1.