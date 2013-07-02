Фонд “Захисник Вітчизни – Рятівник”: біда людей єднає

Що нас робить людьми? Мабуть, у першу чергу взаємодопомога. І в цьому переконався капітан Олександр Литвинчук, коли звернувся за допомогою до Фонду “Захисник Вітчизни – Рятівник”. Офіцер служить та живе з сім’єю у Феодосії вже восьмий рік. Минулого року з дружиною та першим сином відсвяткував новосілля, а нещодавно вся родина безмежно раділа народженню другої дитини – Кирила. Проте кілька місяців тому сталося горе – немовля занедужало. Батьки негайно звернулися до районної лікарні, але і після медичної допомоги стан сина погіршувався. Не зарадили недузі лікарі і в Сімферополі, звідки дитину з матір’ю у супроводі лікаря доправили літаком до Києва, у дитячу лікарню “Охматдит”. Звісно, що переліт та ліки, а також зворотний квиток на літак лікарю Олександр оплатив з власної кишені, іншого виходу просто не було. Товариші по зброї з військової частини, де служить Олександр, оперативно зібрали необхідну на перший час суму.

У київській лікарні хворе немовля донині перебуває в реанімаційному відділенні, під’єднане до апарата штучної нирки. Щодня на лікарські препарати, щоб продовжувати боротьбу за життя дитини, потрібно витрачати майже по тисячі гривень. Усі можливі джерела фінансових надходжень уже вичерпано.

Проте Фонд “Захисник Вітчизни – Рятівник” під патронатом Міністра оборони України Павла Лебедєва не залишився осторонь від горя військовослужбовця. Днями родині Литвинчуків виділено матеріальну допомогу на лікування немовляти. У Департаменті соціальної та гуманітарної політики Міноборони дружині офіцера, Яні, вручили сертифікат на відповідні кошти, адже сам Олександр у той час перебував на службі. До благородної справи – порятунку життя дитини – долучилося чимало людей. Це ще раз доводить, що військо – це одна велика родина, яка готова боротися за кожного її члена.