Військові “Десни” взяли участь у Всеукраїнському Олімпійському дні

В урочистому шикуванні спортсменів навчального центру взяли участь командування “Десни” та представники обласного осередку Національного Олімпійського комітету України. Зокрема, заслужений майстер спорту з біатлону, чемпіонка Європи, срібна та бронзова призерка чемпіонатів світу Ніна Лемеш, заслужений майстер спорту з важкої атлетики, чемпіонка та рекордсменка Європи, срібна призерка Олімпійських ігор в Пекіні 2008 р. Ольга Коробко і майстер спорту з легкої атлетики, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Козелецької райдержадміністрації Михайло Іллюшин. Загалом у двохкілометровому пробігу взяло участь близько тисячі військовослужбовців 169-го навчального центру: офіцери, контрактники та солдати строкової служби.

– У “Десні” такий захід проводиться вже втретє, – повідомила Ніна Лемеш. – Мені приємно співпрацювати з військовими, адже в такий спосіб вони дають приклад іншим, що потрібно вести здоровий спосіб життя. Представники Чернігівського обласного осередку Національного Олімпійського комітету України й надалі проводитимуть подібні заходи.

На завершення заходу спортсмени подарували військовим сувеніри та спортивну атрибутику з символікою НОК України.