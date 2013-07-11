На навчанні “Сі Бриз-2013” відбулося практичне заняття з морської десантної підготовки

В українсько-американського навчання “Сі Бриз-2013” із запрошенням представників флотів інших країн особовий склад 1-го Феодосійського окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України відпрацював низку елементів берегового компоненту.

За словами командира батальйону морської піхоти підполковника Дмитра Делятицького, тренування відбувалося на чотирьох обладнаних навчальних місцях, під час чого військовослужбовці десантної штурмової роти під керівництвом капітана Вадима Бондаренка виконали низку нормативів щодо підготовки техніки до подолання водних перешкод, її евакуації при виникненні позаштатних ситуацій, водіння бойових машин БТР-80 та порядку завантаження-вивантаження техніки на великий десантний корабель ВМС ЗС України “Костянтин Ольшанський”.

Оцінюючи дії своїх підлеглих, офіцер зазначив, що, як і зазвичай, морпіхи на гідному рівні впоралися з покладеними на них завданнями та продемонстрували високий бойовий вишкіл, що завжди має бути притаманний справжньому українському “чорному берету”.

– Сьогодні нам довелося працювати на необладнаному узбережжі. Звісно, що це не просто, але ми маємо завжди бути напоготові оперативно виконати завдання щодо протидії міжнародному піратству та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в будь-якій “гарячій точці” планети, – підкреслив підполковник Дмитро Делятицький.

Він також повідомив, що у багатьох військовослужбовців 1-го Феодосійського окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України вже є досвід надання допомоги цивільному населення в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. Так, два роки тому саме завдяки злагодженим діям “чорних беретів” та екіпажу ВДК “Костянтин Ольшанський” вдалося своєчасно евакуювати з опаленої громадянською війною Лівії громадян України та інших країн світу. І в цьому сенсі цьогорічне навчання “Сі Бриз”, в ході якого за методикою Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей міжнародними експертами триває самооцінка 1-го рівня роти морської піхоти, є важливим етапом на шляху як до вдосконалення бойового вишколу особовим складом цього підрозділу, так і до подальшої його участі в операціях міжнародних коаліційних сил з підтримання безпеки в Чорноморському та інших регіонах планети.

Своєю чергою про хід, мету та тактичну складову цьогорічних українсько-американських маневрів поінформував і присутній під час проведення практичного заняття з морської десантної підготовки керівник навчання “Сі Бриз-2013” контр-адмірал Денис Березовський.

На його переконання, подібні заходи сприяють зміцненню міжнародного співробітництва України з іншими країнами світу та дають можливість військовим обмінятися досвідом, аби згодом спільно та злагоджено відреагувати на загрози, пов’язані з міжнародним піратством та наслідками надзвичайних ситуацій.

– Плануючи навчання, ми завжди намагаємося змінювати тактичну обстановку та ускладняти завдання залученим до нього військовим морякам. На відміну від попередніх разів, цього року військові відпрацьовуватимуть завдання не поетапно, а в комплексі та в умовах реального часу. Рекогносцировку місцевості навчально-бойових дій командири підрозділів не проводили, де і в якій місцевості їм доведеться діяти за ввідними їм невідомо. І за таких обставин маневри мають бути ще більш корисними та дадуть змогу по-справжньому перевірити командирські й професійні якості їх учасників. А головна наша мета, – щоб екіпажі фрегату “Гетьман Сагайдачний”, ВДК “Костянтин Ольшанський” та особовий склад 1-го Феодосійського окремого батальйону морської піхоти гідно були оцінені міжнародними військовими експертами та в подальшому не лише епізодично, а на постійній основі в складі міжнародних коаліційних сил брали участь в операціях з підтримання безпеки в морі та на суші, – підкреслив контр-адмірал Денис Березовський.