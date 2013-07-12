93-я окрема механізована бригада – чемпіон 6-го армійського корпусу з літнього армійського біатлону

У змаганнях, які проходили на Новомосковському загальновійськовому полігоні, взяли участь понад 50 військовослужбовців армійського об’єднання у категоріях командир взводу-роти, а також строковики та військовослужбовці служби за контрактом.

За умовами змагань, кожному учаснику естафети належало якнайшвидше пробігти дистанцію три тисячі метрів, а на рубежі відкриття вогню 10-ма одиночними пострілами з АК-74 набрати максимальну кількість балів. У першому забігу це робили із положення стоячи, у другому – з коліна, у третьому – лежачи. У випадку промаху учасник естафети “карався” штрафними десятьма секундами.

В ході напруженої боротьби титул чемпіона армійського об’єднання здобула команда 93-ї окремої механізованої бригади. Другу сходинку п’єдесталу зайняла команда окремого розвідувального батальйону. Почесне третє місце за командою окремого лінійно-вузлового полку зв’язку. Очолювали дані команди майор Микола Воловик та старші лейтенанти Максим Почтарьов і Юрій Ванько.

В індивідуальному заліку кращий результат показали командир механізованої роти лейтенант Олександр Теплий та заступник командира розвідувального взводу старший сержант Євген Ковальов.

Після завершення змагань переможці чемпіонату були відзначені медалями та грамотами від командування армійського об’єднання.