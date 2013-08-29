З нового навчального року курсанти ХУПС – майбутні військові льотчики – перейдуть на “п’ятирічку”

Учасники обговорили актуальні питання організації навчального процесу у 2013-2014 роках.

На початку зборів виконуючий обов’язки начальника університету військовий льотчик першого класу полковник Андрій Алімпієв заслухав доповіді про готовність розпочати навчання з 1 вересня.

У секціях обговорили всі новації, які вступили в силу цього року. Так, серед нововведень було названо перехід з 4-х років підготовки військових льотчиків на “п’ятирічку” та впровадження трьохступеневої концепції підготовки льотчиків. Згідно з останніми змінами передбачено, що перше ознайомлення курсантів з небом відбуватиметься на низьких швидкостях на легкомоторних машинах типу ХАЗ-30. На другому рівні курсанти підійматимуться у небо вже на літаках Л-39 “Альбатрос” та транспортних Ан-26. А на вищій сходинці випускники сідатимуть у кабіну бойових літаків типу МіГ-29.

Виконуючий обов’язки начальника університету військовий льотчик першого класу полковник Андрій Алімпієв підбив підсумки дводенного заходу .

– Із проведенням даних зборів можна констатувати, що Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба повністю готовий до нового навчального року. Відремонтовано та переобладнано десятки класів, оновлено навчально-матеріальну та тренажерну базу. Тож бажаю усім науковцям та педагогам наснаги у важливій роботі з підготовки офіцерських кадрів, – зазначив льотчик першого класу полковник Андрій Алімпієв.