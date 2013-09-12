Близько 1500 стрибків з парашутом планують виконати десантники на Дніпропетровщині

Окрім молодих парашутистів, стрибки з парашутом здійснювали офіцери, прапорщики та військовослужбовці служби за контрактом. Так, протягом двох стрибкових днів було виконано 736 стрибків з парашутом з вертольота Мі-8.

Зокрема, вперше у житті пережили відчуття вільного падіння та розкриття куполу парашуту над головою 155 офіцерів та військовослужбовців за контрактом, які нещодавно розпочали службу у з’єднанні.

Перед здійсненням першого стрибка воїни-десантники пройшли спеціальну початкову підготовку, що включала вивчення матеріальної частини десантних парашутів, їх поетапну укладку та наземне відпрацювання елементів стрибка на повітряно-десантному комплексі.

Визнанням здійснення першого стрибка стало вручення молодим воїнам-десантникам в урочистій обстановці нагрудного знаку “Парашутист”, блакитного берету, тільника та першої грошової виплати за виконаний стрибок.

Варто зазначити, що за сприятливих погодних умов військовослужбовці 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади планують виконати близько 1500 стрибків з парашутом.