Українська делегація взяла участь у засіданні Ради міністрів оборони Південно-Східної Європи

Україна набула членства в РМО ПСЄ у грудні 2005 року, офіційно приєднавшись до Угоди про створення Координаційного комітету цього органу керівників оборонних відомств країн Південно-Східної Європи. До скаладу РМО ПСЄ входить 14 повноправних країн-членів та 2 країни-спостерігача (Молдова, Грузія).

Участь у важливому для підтримання безпеки та стабільності у регіоні Південно-Східної Європи заході взяли Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Занньєр, заступник Генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, Президент, Прем’єр-міністр та Міністр оборони Республіки Словенія, міністри оборони країн ПСЄ та їх уповноважені, представники низки регіональних міжнародних організацій, інші високопосадовці.

У своєму виступі голова української делегації, директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністертсва оборони України Юрій Сивоконь наголосив на прагненні нашої держави отримати асоційоване членство у Європейському Союзі, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС на саміті Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді цього року. У цьому контексті учасників засідання було поінформовано, що вище політичне керівництво Держави вживає заходів для виконання умов підписання Угоди з ЄС.

Голова української делегації також зазначив, що одним із пріоритетних завдань, над якими наразі працює керівництво Міністерства оборони України, є боротьба з проявами елементів корупції у сфері оборони та безпеки. Юрій Сивоконь подякував країнам-членам Ради Міністрів оборони Південно-Східної Європи за прийняття України до проекту “Розбудова чесного оборонного відомства”. Цей проект засновано з метою обміну досвідом та передовими практиками щодо розбудови оборонних відомств, зниження рівня корупції в оборонному та безпековому секторах. Участь у проекті розкриває для Міністерства оборони України нові можливості у плані вивчення досвіду боротьби з проявами корупції провідних країн світу та регіону.

Засідання Ради Міністрів оборони ПСЄ закрив Президент Республіки Словенія Борут Пахор, який наголосив, що ЄС розглядає країни Південно-Східної Європи невід’ємною часткою європейської спільноти, відзначив важливість більш тісної інтеграції європейских країн, виказав підтримку нагальності розширення Європейського Союзу.