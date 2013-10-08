Начальники Генштабів ЗС України та Італії обговорили форми військової співпраці

Мета візиту – обговорення актуальних питань безпеки, визначення подальших напрямів та ефективних форм військового співробітництва на перспективу.

У переговорах на рівні начальників Генеральних штабів ЗС України та Італійської Республіки також взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Його Високість пан Фабріціо Романо, представники Генерального штабу Командування Сухопутних військ ЗС України. Високоповажних гостей ознайомили зі станом та перспективами реформування та розвитку Збройних Сил України, участю Збройних Сил України в операціях з підтримання миру та безпеки.

Після закінчення переговорів іноземні високопосадовці залишили запис у Книзі Почесних Гостей. Також начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана та начальник Генерального штабу оборони Італійської Республіки адмірал Луіджі Бінеллі Мантеллі обмінялися протокольними сувенірами.

Під час зустрічі з Міністром оборони України Павлом Лебедєвим сторони обговорити деякі питання щодо визначення подальших напрямків співробітництва.

Планується, що в рамках офіційного візиту в Україну італійська військова делегація відвідає окрему аеромобільну бригаду, що дислокується на Житомирщині та бригаду такчтиної авіації, що на Київщині, покладуть вінок до Могили Невідомого Солдата у столичному Парку Слави, відвідають національний заповідник “Cофія Київська”.

9 жовтня плануються переговори між Командуванням ВМС Збройних Сил України та делегацією Збройних сил Італійської Республіки. Також іноземні гості відвідають Центр навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗС України, здійснять екскурсію Військово-історичним комплексом “Михайлівська батарея”, покладуть вінок пам’ятнику солдатам сардинського королівства.