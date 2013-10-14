До Дня Українського козацтва вихованці ліцеїв склали урочисту клятву

19:10, 14 жовтня 2013
Військо
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На стройовому плацу Київського військового ліцею імені Івана Богуна 300 першокурсників склали Урочисту клятву ліцеїста з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці – Дня українського козацтва. Проголошуючи слова цієї клятви, ліцеїсти присягнули на вірність своєму народові та Батьківщині.

Звання військового ліцеїста зобов’язує кожного з них відмінно навчатися, гідно нести службу, постійно готувати себе до своєї майбутньої професії – офіцера Збройних Сил України.

У Харківському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою 59 вихованців першого року навчання урочисто склали Клятву ліцеїста.

– Протягом серпня-вересня в ході численних практичних занять ліцеїсти опанували основи військової справи. Юнаки довели, що гідні носити погони з літерою “Л”, а у майбутньому поповнити лави професійних військових, – відзначив начальник ліцею полковник Сергій Городецький.

За давньою традицією, після проведення військового ритуалу настоятель Свято-Покровського храму отець Василь посвятив ліцеїстів на добру ратну службу. Також відбувся невеличкий концерт художніх колективів.

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