До Дня Українського козацтва вихованці ліцеїв склали урочисту клятву

Звання військового ліцеїста зобов’язує кожного з них відмінно навчатися, гідно нести службу, постійно готувати себе до своєї майбутньої професії – офіцера Збройних Сил України.

У Харківському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою 59 вихованців першого року навчання урочисто склали Клятву ліцеїста.

– Протягом серпня-вересня в ході численних практичних занять ліцеїсти опанували основи військової справи. Юнаки довели, що гідні носити погони з літерою “Л”, а у майбутньому поповнити лави професійних військових, – відзначив начальник ліцею полковник Сергій Городецький.

За давньою традицією, після проведення військового ритуалу настоятель Свято-Покровського храму отець Василь посвятив ліцеїстів на добру ратну службу. Також відбувся невеличкий концерт художніх колективів.