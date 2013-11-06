Протягом 2013-2015 років за рахунок переобладнання казарм планується забезпечити службовим житлом близько 11 тисяч контрактників

– Міністром оборони України затверджена “Програма переобладнання казарм для контрактників та молодших офіцерів Збройних Сил України”. З метою створення фонду службового житла у 2013 році рішенням Міністра на переобладнання казарм передбачено відповідні кошти, – поінформував Володимир Можаровський.

Заступник Міністра оборони України – керівник апарату зазначив, що на виконання цієї програми вже введено в експлуатацію 4 об’єкти у містах Київ, Севастополь, Львів і смт Озерне та забезпечено житлом 547 осіб.

– До кінця року планується ввести в експлуатацію ще 7 об’єктів у містах Старокостянтинів, Севастополь, Мукачеве, Яворів, Миколаїв, смт Гвардійське та Чорноморське. Це дасть можливість забезпечити житлом 1079 неодружених та 73 сім’ї військовослужбовців за контрактом, – наголосив заступник Міністра оборони України – керівник апарату.

Він зазначив, що всього протягом 2013-2015 років за рахунок переобладнання передбачається ввести в експлуатацію 67 об’єктів загальною ємкістю 2700 блок-секцій (квартир) для забезпечення службовим житлом близько 11 тисяч військовослужбовців.

Розповідаючи про темпи забезпечення житлом українських військовослужбовців, Володимир Можаровський повідомив, що у 2013 році Комісією з контролю за розподілом житла у Збройних Силах України погоджено розподіл 407 квартир (257 – службових, 150 – постійних), у тому числі: 160 квартир – збудованих за рахунок фінансування минулих років, 99 квартир – отриманих для розподілу у 2013 році, 148 квартир – поточного звільнення.

Протягом наступних 3-5 років планується отримати кошти від продажу нерухомого майна та іншого надлишкового військового майна. Передбачається, що це дозволить в перспективі придбати чи побудувати більше 20 тис. квартир.

– Також військовослужбовці матимуть можливість використовувати механізм отримання компенсації за найом-піднайом житла, – підкреслив Володимир Можаровський.