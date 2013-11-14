У Ліберії відбулася урочиста церемонія передачі повноважень черговій ротації 56 окремого вертолітного загону

У заході взяли участь представники оперативної групи, керівником якої є начальник армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних Сил України льотчик-снайпер генерал-майор Валентин Пістрюга, командири загону обох ротацій – полковники Петро Пліс, Олександр Венгер та особовий склад національного контингенту.

Командири попередньої та чергової ротацій вертолітного загону підписали акт прийому-передачі повноважень. Військовий льотчик 1 класу полковник Петро Пліс доповів керівнику оперативної групи про передачу, а полковник Олександр Венгер – про прийом посади командира загону.

Генерал-майор Валентин Пістрюга зазначив, що завдання, які покладалися на оперативну групу, виконані у повному обсязі. Протягом двох тижнів інспектори здійснювали контроль прийому-передачі посад, повноважень, зброї та техніки між військовослужбовцями двох ротацій, а також надавали практичну допомогу у вирішенні проблемних питань.

– Військовослужбовці національного контингенту у Ліберії – справжні професіонали, яких поважають у всьому світі. За службу та вагомий внесок у справу підтримання миру на Африканському континенті протягом 9 місяців керівництво місії ООН у цій країні щиро вдячне, – сказав генерал-майор Валентин Пістрюга. – Як підсумок їх перебування тут, вперше за всі ротації вручено сертифікати на ім’я командира полковника Петра Пліса і на весь особовий склад вертолітного загону, – наголосив керівник оперативної групи генерал-майор Валентин Пістрюга.

Командир чергової 19 ротації національного контингенту військовий полковник Олександр Венгер запевнив присутніх, що його підрозділ з честю виконає поставлені перед Україною завдання Місії ООН.

Полковник Петро Пліс подякував усьому особовому складу вертолітного загону за професіональне виконання завдань в складі Місії ООН у Ліберії в період з 1 лютого 2013 року по даний час. А на завершення урочистостей за бездоганну військову службу та зразкове виконання військового обов’язку у складі 56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії кращим військовослужбовцям було вручено медалі, грамоти та оголошено подяки.