Дії фрегату “Гетьман Сагайдачний” в операції “Океанський щит” високо оцінили в НАТО

Командувачі багато уваги приділили обговоренню дій фрегата “Гетьман Сагайдачний”, який провів вже три патрулювання в районі Аденської затоки. На думку віце-адмірала Пітера Хадсона, внесок України в міжнародну антипіратську діяльність на морі є вагомим, і це доводять успішні дії українського фрегату.

– Фрегат “Гетьман Сагайдачний” з самого початку участі в антипіратській операції “Океанський Щит” в Аденській затоці встиг добре зарекомендувати себе. Це свідчить про успішну взаємодію між Україною та силами Альянсу, – зазначив віце-адмірал Пітер Хадсон.

Як повідомлялося, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Юрій Іл’їн на чолі флотської делегації з 19 по 21 листопада у Лондоні брав участь у конференції командувачів військово-морських сил країн-членів НАТО та партнерів (MARCOMET). У конференції взяли участь 20 глав військово-морських флотів, 54 міжнародні делегації та 127 почесних гостей.

Під час перебування у Лондоні керівник вітчизняного флоту провів робочі зустрічі з іноземними колегами, зокрема, з командувачем операцією Європейського Союзу “Аталанта” (“EU NAVFOR ATALANTA”) контр-адміралом Бобом Тарантом.

Довідка. 8 жовтня 2013 року Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції “Океанський Щит” та в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”. 24 вересня фрегат “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27 та групою спеціального призначення вийшов з порту Севастополя в похід з метою участі в операції НАТО з протидії піратству на морі “Океанський Щит” і операції Європейського Союзу “Атланта” в районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану.