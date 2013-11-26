Засідання Військового комітету НАТО у форматі Євроатлантичного партнерства відбулося у Брюсселі

Під час засідання були розглянуті питання поточного стану участі сил та засобів країн-партнерів в операціях під проводом Альянсу та Силах реагування НАТО, досвіду участі Збройних Сил України у Програмі НАТО з обміну даними про повітряну обстановку (ОДПО) тощо.

У брифінгу щодо участі Збройних Сил України в Програмі обміну даними про повітряну обстановку та стосовно можливостей цієї програми для партнерів виступив начальник штабу – перший заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор Артур Артеменко. Він ознайомив учасників засідання з історією приєднання України до Програми та з порядком функціонування районів обміну інформацією щодо подій в повітряних районах “Захід” та “Південь”. Офіцер також озвучив пропозиції української сторони щодо покращення функціонування системи обміну даними про повітряну обстановку.

Крім того, генерал-майор Артур Артеменко провів робочі консультації з представниками Департаменту оборонних інвестицій НАТО, польської та турецької делегацій щодо Спільної аеропросторової ініціативи, а також окремих технічних аспектів розширення зони обміну інформацією в рамках Програми обміну даними про повітряну обстановку.