Турчинов проінспектував позиції військових у районі проведення АТО

Він побував у новому військовому таборі Антитерористичної операції, де відбулася нарада з керівництвом АТО за участю виконуючого обов’язки Міністра оборони України генерал-полковника Михайла Коваля, Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та командувача Національною гвардією генерал-лейтенанта Степана Полторака. У ході наради було обговорено основні задачі та завдання фінального етапу проведення антитерористичної операції.

Олександр Турчинов відзначив поліпшення матеріально-технічного забезпечення українських військових:

– Матеріально-технічна база наших військових щодня покращується, – сказав він, додавши, що сьогодні в розпорядження АТО було передано сучасні засоби зв’язку.

Під час відвідування табору учасників АТО Олександр Турчинов заохотив ряд військовослужбовців Збройних Сил України. Зокрема, майже 30 офіцерів, сержантів та солдатів отримали відзнаку МО України нагрудний знак “За зразкову службу”. 15 військовослужбовців отримали позачергові військові звання, два офіцера віднині є власниками іменної вогнепальної зброї.

Окрім того, Олександр Турчинов провів нараду з керівництвом силового блоку Донецької та Луганської областей щодо організації та проведення президентських виборів 25 травня і створення умов для участі у виборах мешканців регіону.

Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради відзначив зміни настроїв людей на Донбасі, “які почали розуміти, що терористи-сепаратисти ведуть регіон у безодню”.

– Саме тому в цих регіонах посилилася підтримка дій української влади щодо боротьби з терористами, – сказав Олександр Турчинов, наголосивши, що поставив завдання перед силовими структурами повністю очистити регіон від терористів та “повернути мир та спокій у Донецьку та Луганську області”.