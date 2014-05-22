Українська делегація побувала на засіданнях Військового комітету НАТО

20-22 травня делегація Збройних Сил України на чолі з начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-лейтенантом Михайлом Куциним взяла участь у заходах на рівні начальників генеральних штабів країн Альянсу та партнерів у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Метою роботи української військової делегації була участь у засіданнях Військового комітету НАТО у форматі країн-контрибуторів операції НАТО в Афганістані, майбутньої Міжнародної тренувально-дорадчої місії НАТО в Афганістані “Рішуча підтримка” та з Україною.

Під час засідання Військового комітету НАТО було обговорено основні тенденції військово-політичної ситуації в Україні, заходи, що вживаються з метою її стабілізації, а також напрями подальшої активізації співпраці для здійснення реформ у військовій сфері, реалізації програм, спрямованих на розвиток спроможностей та нарощування оборонного потенціалу.

Начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Михайло Куцин провів низку двосторонніх робочих зустрічей з Головою Військового комітету НАТО генералом ЗС Данії Кнудом Бартелсом, Головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Повітряних сил Франції Патріком де Роз’є, Верховним Головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генералом ЗС США Філіпом Брідлавом. Також Головнокомандувач Збройних Сил України обговорив практичні питання військової співпраці з начальниками генеральних штабів Збройних сил Бельгії, Грузії, Польщі, Словаччини, США, Угорщини та Чехії.