Міноборони нагородило військовиків-учасників АТО

Заохочення військових, які проявили кращі риси чоловічого характеру та патріота України здійснюється відповідно до Указу Президента України від 19 травня 2014 року № 480/2014 «Про заохочення військовослужбовців — учасників антитерористичної операції».

Серед присвоєних військових звань: 16 — «полковник», 17 — «підполковник», 23 — «майор», 20 — «капітан», 3 — «старший лейтенант», 1 — «лейтенант», 1 — «старший прапорщик».

Читайте такожЗа три місяці була сформована українська армія - Яценюк9 військовослужбовців Збройних Сил України, які героїчно загинули під час АТО, захищаючи мирне населення України від загроз поширення тероризму, отримали чергові військові звання посмертно.

Окрім цього, 159 військовослужбовців — учасників АТО заохочено відзнаками Міністерства оборони України, 182 — цінними подарунками.

Довідка. 19 травня 2014 року виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав Указ № 480/2014 «Про заохочення військовослужбовців — учасників антитерористичної операції».

Згідно з документом, з метою заохочення військовослужбовців, які залучаються до проведення антитерористичної операції, та відповідно до пункту 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України Міністерству оборони України, Головному управлінню Національної гвардії України, Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управлінню державної охорони України під час проведення АТО дозволено присвоювати в порядку заохочення військовослужбовцям — учасникам антитерористичної операції чергові військові звання до полковника (капітана 1 рангу) включно, незалежно від займаної посади та строків вислуги у відповідному званні.