У Міноборони заявили, що кошти з рахунків "активно освоюються"

На сьогодні рішенням Уряду з резервного фонду державного бюджету України у розпорядження Міноборони виділено 4,7 млрд грн, які розподілено на:

94,5 млн грн — харчування особового складу,

1 410,1 млн грн — закупівлю пально-мастильних матеріалів,

145, 8 млн грн — речове забезпечення, з них 118 млн грн — придбання засобів індивідуального захисту — бронежилетів та кевларових шоломів,

17 млн грн — лазне-пральні послуги,

1 558,9 млн грн — відновлення справності озброєння та військової техніки,

85 млн грн — проведення навчальних зборів та оплату перевезень,

612,5 млн грн — закупівлю озброєння та військової техніки,

742,9 млн грн — грошове забезпечення військовослужбовців,

22,5 млн грн — виплату допомоги сім’ям загиблих в АТО та в разі інвалідності.

Полковник Олександр Інжиєвський розповів, що у рамках акції «Підтримай Українську армію» на рахунки Міністерства оборони України в якості благодійної допомоги Збройним Силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло понад 132,8 мільйонів гривень, які буде розподілено наступним чином: 113,6 млн грн — на забезпечення речовим майном, 2,2 млн грн — забезпечення зв’язку, 4,9 млн грн — топографічне забезпечення, 8 млн грн — медичне забезпечення. Щодо харчування, то здійснено закупівлю 130 тисяч комплектів сухих пайків та завершено процедуру закупівлі ще 300 тисяч.

Варто зазначити, що Міноборони в натуральному вигляді отримало благодійної допомоги на 35 млн грн., яка постійно обліковується.

Щодо забезпечення речовим майном, то за кошти, які надішли на рахунки Міністерства оборони України в якості благодійної допомоги, вже закуплено і поставлено до місць виконання підрозділами Збройних Сил України завдань 15 тисяч пар взуття, куртки утеплені польові, костюми літні польові, постільну та натільну білизну, мило, пряжки, кашкети, тобто всю номенклатуру одягу військовослужбовця.

"Вже наступив переломний момент, і гроші почали активно освоюватися. На керівництві Міноборони лежить велика відповідальність за використання цих грошей. Усі кошти, які надходять на рахунки Міноборони, відповідно до положень цивільного та господарського кодексів набувають статусу державних коштів, порядок їх використання регламентується Законом України «Про здійснення державних закупівель». При цьому здійснюється закупівля лише тих предметів речового майна, які передбачені нормами забезпечення (затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 1444) і прийняті на постачання", — наголосив полковник Олександр Інжиєвський.

За його словами, закупівля здійснюється шляхом застосування процедур, що дозволяє скоротити терміни проведення закупівель з 60 до 21 дня. Стара редакція закону про держзакупівлі дозволяла їх здійснити за 50 — 90 діб, а нова (від 10 травня 2014 року) дає можливість зробити це мінімум за 15 діб. Також ще потрібен час на виготовлення майна та доставки до підрозділів.

"Останнім часом фінансування армії здійснювалося за остаточним принципом. Адже фінансування Збройних Сил України на рівні менше 1% ВВП означає руйнацію війська, а не розвиток. Зараз ми вперше досягли фінансування армії на рівні 1,25 % ВВП", — підкреслив полковник Олександр Інжиєвський.

Стосовно закупівлі бронежилетів, то зараз завершено процедури і триває активне постачання бронежилетів варіанту «Корсар М3» до підрозділів ЗС України в кількості 17 тисяч штук, з яких вже понад 4 тисячі нового зразку буде поставлено до зони АТО.

За словами офіцера, в Україні основні матеріали для бронежилетів не виробляються, тож їх потрібно закуповувати за кордоном. Основна сировина для їх виготовлення — це кевлар і таврон.

"Можливості для збільшення постачання, зважаючи на специфіку продукції, відсутні. Разом з тим, ми вийшли на хороші темпи — якщо раніше йшлося про 250 на добу, то зараз кількість збільшується, і до 20 липня бронежилетами будуть забезпечені всі військовослужбовці Збройних Сил України — учасники АТО на 100%", — зазначив він.

Як він наголосив, виробництво кевларових шоломів в Україні обмежене. Їх постачання здійснюватиме вітчизняний виробник.

Стосовно закупівлі тепловізорів і приладів нічного бачення, то, за словами полковника Олександра Інжиєвського процедури закупівель відбуваються згідно з державним замовленням.