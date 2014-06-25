Чернівецький військовий шпиталь прийняв поранених у зоні АТО

Як повідомили у прес-службі Міноборони, першу медичну допомогу їм надали на полі бою, після чого гелікоптером їх було доставлено до військово-медичного клінічного центру північного регіону, де їм надали спеціалізовану медичну допомогу, і вже звідти їх направили до Чернівецького військового госпіталю, де триває лікування, військово-лікарська експертиза та реабілітація.

За словами тимчасового виконувача обов’язків начальника Чернівецького військового госпіталю полковника медичної служби Олексія Барбазюка, у кожного пораненого буде свій термін перебування на стаціонарному лікуванні у військовому госпіталі.

Читайте такожПорошенко відвідав поранених бійців АТО та вручив їм державні нагородиКерівництво шпиталю стверджує, що для лікування поранених у них є все необхідне, більше того, вони готові й надалі приймати травмованих із зони АТО, оскільки в них працюють медики, які мають досвід роботи у гарячих точках та миротворчих операціях.

Також полковник Олексій Барбазюк зазначив, що в зоні проведення АТО беруть участь п’ятеро медичних працівників із Чернівецького військового госпіталю. Очолює цю лікарсько-сестринську бригаду начальник хірургічного відділення госпіталю лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії Юрій Царюк.