Керівники Вінницької області відвідали поранених під час АТО

Під час перебування у лікувальному закладі вони передали для потреб військових медиків бронежилети, також керівники відвідали поранених під час АТО військовослужбовців, які проходять лікування у Центрі, говориться в повідомленні Міністерства оборони.

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"У травні сесією обласної Ради з обласного бюджету було виділено понад 3 млн грн для забезпечення потреб новоствореного батальйону територіальної оборони регіону. І найпершим пунктом у цьому переліку були саме бронежилети: на їх придбання було передбачено 1,6 млн грн. Через благодійний фонд «Без кордонів» замовили 80 бронежилетів для військових медиків, котрі виконують завдання на сході нашої країни. У процесі виготовлення - ще 300 для батальйону територіальної оборони області. І вже до 2 липня будемо намагатися повністю забезпечити цей батальйон необхідними елементами захисту", - наголосив Анатолій Олійник.

Він подякував благодійному фонду «Без кордонів», який з початку березня акумулюєкошти для вирішення проблем, пов’язаних з військовою агресією та життєзабезпеченням переселенців.

Варто зазначити, що мешканці та підприємці Вінниччини перераховують різні суми: від 100 грн до 100 тис. грн. Як для прикладу народний депутат Олександр Домбровський, скоординувавши благодійників, перерахував 186 тис. грн на закупівлю бронежилетів і 48 тис. грн - закупівлю комплектів постільної білизни для батальйону «Вінниця». Фінансову підтримку військовим надає також ТОВ «Агро-Еталон», активно долучаються до цієї роботи і підприємці Хмільника.

Подяку тим, хто долучився до збору коштів висловила і голова правління Міжнародного благодійного фонду «Без кордонів» Олена Павлова, зазначивши, що фонд продовжує збирати кошти для допомоги військовим, і в планах на перспективу - придбання тепловізорів та спецодягу.