До кінця липня збройні сили отримають 17 тисяч бронежилетів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

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"За рахунок продажу казначейських зобов'язань "Військові" отримано понад 23 млн грн. Зокрема, на ці кошти вже закуплено і передано в збройні сили 4400 бронежилетів. До кінця липня планується передати у війська 17 тис. бронежилетів", - сказав Андрій Лисенко.