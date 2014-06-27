До кінця липня збройні сили отримають 17 тисяч бронежилетів
17:57, 27 червня 2014Політика
0 0
До кінця липня збройні сили повинні отримати 17 тис. бронежилетів.
Українські військові отримають 17 тис. бронежилетів / фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.
Читайте такожБронежилети військових не бере ані пістолет Макарова, ані АК-74 - Міноборони
"За рахунок продажу казначейських зобов'язань "Військові" отримано понад 23 млн грн. Зокрема, на ці кошти вже закуплено і передано в збройні сили 4400 бронежилетів. До кінця липня планується передати у війська 17 тис. бронежилетів", - сказав Андрій Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter