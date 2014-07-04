Десантники врятували дівчинку, яка підірвалась на закладеному бойовиками фугасі

16:48, 04 липня 2014
Військо
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3 липня бійці високомобільних десантних військ (ВДВ) збройних сил врятували життя дівчинки, яка зазнала поранень при підриві на фугасі, закладеному терористами.

Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко

Близько 11.00 в районі населеного пункту Крива Лука, поблизу Краматорська, внаслідок підриву фугасного снаряду підірвався автомобіль, у якому знаходилося троє цивільних громадян. Внаслідок вибуху на місці загинули чоловік та жінка, їх десятирічна донька зазнала численних поранень, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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"Почувши вибух, на місце події негайно прибули військовослужбовці однієї з військових частин ВДВ збройних сил. Десантники надали дівчинці невідкладну медичну допомогу та викликали бригаду військових лікарів", - йдеться у повідомленні.

Після надання пораненій дівчинці першої медичної допомоги на місці, військові медики доправили дитину під охороною військовослужбовців Національної гвардії до лікарні міста Красний Лиман для подальшого лікування.

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