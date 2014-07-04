Десантники врятували дівчинку, яка підірвалась на закладеному бойовиками фугасі

Близько 11.00 в районі населеного пункту Крива Лука, поблизу Краматорська, внаслідок підриву фугасного снаряду підірвався автомобіль, у якому знаходилося троє цивільних громадян. Внаслідок вибуху на місці загинули чоловік та жінка, їх десятирічна донька зазнала численних поранень, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Читайте такожУ Краматорську в результаті боїв загинули мирні жителі

"Почувши вибух, на місце події негайно прибули військовослужбовці однієї з військових частин ВДВ збройних сил. Десантники надали дівчинці невідкладну медичну допомогу та викликали бригаду військових лікарів", - йдеться у повідомленні.

Після надання пораненій дівчинці першої медичної допомоги на місці, військові медики доправили дитину під охороною військовослужбовців Національної гвардії до лікарні міста Красний Лиман для подальшого лікування.