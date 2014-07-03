Під Краматорськом автомобіль з сім'єю підірвався на фугасному снаряді, 10-річна дівчинка вижила (фото)

У четвер близько 11 години в районі населеного пункту Крива Лука поблизу Краматорська на замінованому терористами фугасному снаряді підірвався автомобіль із сім'єю, передає Українська правда з посиланням на Нацгвардію.

У машині знаходилося троє мирних громадян, в тому числі десятирічна дитина.

Куди прямувала сім’я з десятирічною дівчинкою наразі невідомо. Внаслідок вибуху батьки дівчинки загинули на місці.Читайте такожУ Луганському аеропорту двоє осіб підірвалися на міні - міськрада

Почувши вибух українські військові вирушили в сторону місця події, де й знайшли поранену десятирічну дитину. Дівчинці було надано першу медичну допомогу та доставлено українськими військовими на найближчий блокпост Національної гвардії України.

Згодом її було евакуйоване до лікарні міста Красний Лиман. Наразі здоров’ю дівчинки ні чого не загрожує, запевнили в Нацгвардії.