Краматорськ і Слов'янськ опинилися під артобстрілом: є загиблі і поранені - ЗМІ

Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах, повідомляють "Подробности".

"Краматорськ здригається. Закидають жорстко. Є загиблі і поранені. Ясногірка під щільним вогнем", - пишуть вони. За словами місцевих жителів, йде обстріл передмістя з установок "Град", в основному реактивні снаряди впали неподалік від річки 2-я Біленька, краями обстрілу зачепило селища Веселий і Красногірка, постраждало до 30 будинків приватного сектора.

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"Зараз йде і не припиняється ось вже близько двох годин артобстріл - в Старе місто поки не потрапляло", - зазначають очевидці. При цьому, за словами місцевих жителів, у середу до обіду обстрілу міста не велося. Близько 17-00 артилерія відновила свою роботу, в результаті пошкоджено промисловий газопровід в районі Станкобуд, оптова база "Солодке життя", автомобільна газова заправка і супермаркети. На заправці загинув водій АЗЛК 2141.

У той же час терористи продовжують обстріл Слов'янська. У свою чергу, за словами очевидців, працює і українська артилерія. У Слов'янську досі немає світла, води, відзначаються перебої зі зв'язком. Раніше в Краматорську розстріляли маршрутку з мирними жителями. 7 осіб загинуло, 3 поранені. Мікроавтобус зрешетили в 8 ранку. Городяни якраз їхали на роботу. Крім того, в результаті масованого обстрілу центральних районів Краматорська загинули щонайменше 6 осіб, є також поранені.

У той же час сили антитерористичної операції відновили контроль над пунктом пропуску "Довжанський" Луганської області і відновили його роботу. Старий Караван і Брусовка після спецоперації також повністю перейшли до силовиків. Також Нацгвардія встановила контроль над населеним пунктом Закотне.