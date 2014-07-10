Міноборони: Медичну допомогу учасникам АТО надають найкращі фахівці

До надання медичної допомоги учасникам АТО залучені кращі фахівці медичної галузі держави, у тому числі лікувальних установ Міноборони

Про це сьогодні, 10 липня, під час прес-конференції в прес-центрі Кабінету Міністрів України щодо співпраці та координації дій медичних служб в зоні антитерористичної операції повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

Він розповів, що у Збройних Силах України існує чітка, дієва і надійна система медичного забезпечення військовослужбовців в зоні проведення АТО. Медичне забезпечення здійснюється штатними силами і засобами медичної служби, які знаходяться при військових підрозділах.

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"Під час проведення мобілізації відповідні підрозділи було укомплектовано медичними фахівцями на 100 відсотків", — повідомив Андронатій.

За його словами, перша медична допомога надається пораненим військовим безпосередньо на місці події. Після цього кваліфікована невідкладна медична допомога надається військовослужбовцям, які її потребують, у військово-медичних установах або ж у цивільних лікарнях.

Андронатій розповів, що найближчими до місця проведення антитерористичної операції є Військово-медичний клінічний центр Північного регіону у Харкові та військовий госпіталь у Дніпропетровську, куди доставляють більшість поранених.

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З усіма пораненими відразу починають працювати медичні працівники для відновлення життєвих функцій. Далі, згідно з патологією, їх одразу направляють до спеціалізованих цивільних лікувальних центрів. «Найважчих» за допомогою реанімаційно-операційного літака Повітряних Сил ЗС України Ан-26 «Віта» доставляють до лікувальних установ Міністерства оборони України у Києві та Вінниці.

"Майже щодня Головний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» приймає кращих представників вітчизняних медичних кіл для надання консультацій щодо лікування поранених під час АТО військовослужбовців — щоб максимально правильно було організовано тактику їхнього лікування", — наголосив полковник медичної служби.

Говорячи про поранення, які отримують військовослужбовці під час проведення АТО, офіцер підкреслив, що в першу чергу це поранення кінцівок.

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Він також додав, що за період проведення антитерористичної операції отримали поранення 488 військовослужбовців Збройних Сил України. Усім їм було надано невідкладну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних установах Міністерства оборони України.

"Гасло військово-медичної служби — «Людина, яка зі зброєю в руках захищає цілісність і незалежність нашої держави, має отримувати медичну допомогу найвищого рівня». І держава це гарантує", — наголосив Віталій Андронатій.