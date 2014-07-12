Військові лікарі в польових умовах надали допомогу понад 1000 військовим

Особовий склад багатофункціонального мобільного госпіталю Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону в польових умовах продовжує надавати першу лікарську та кваліфіковану медичну допомогу військовослужбовцям сил АТО та цивільному населенню.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

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За період перебування військових медиків у визначеному регіоні понад 1000 військових отримали професійну допомогу, як в стаціонарних умовах шпиталю, так амбулаторно. Хірургічним складом проведено біля 140 операційних втручань різної складності, для здійснення аеромедичної евакуації вертольотом Мі-8 до лікувальних установ Міністерства оборони України було підготовлено більше 80 поранених військовослужбовців.

"З метою надання своєчасної фахової допомоги налагоджено постіне постачання медикаментами та обладнанням. Як правило, пацієнти проходять повноцінне різнопланове лікування до 10 днів. В свою чергу, військовослужбовцям, які отримали вогнепальні, мінно-вибухові та осколкові поранення різного ступеня в ході виконання завдань АТО, медики здійснюють протишокові заходи, операційні втручання. Згодом проводиться їх евакуація до військових стаціонарних лікувальних закладів", - зазначив заступник начальника ВМКЦ Центрального регіону полковник медичної служби Олександр Столяренко.