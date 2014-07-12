Літаки Повітряних сил України знищили 14 одиниць техніки терористів

21:31, 12 липня 2014
Військо
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Літаки Повітряних сил Збройних сил України сьогодні завдали точкових авіаударів по певних об'єктах терористів і знищили 14 одиниць ворожої техніки різних типів.

Украинские ВС уничтожили 14 единиц техники / Wikipedia

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України. 

Також у повідомленні зазначається, що сьогодні протягом дня терористи здійснили мінометний обстріл та обстріл зі стрілецької зброї блокпостів сил АТО поблизу населених пунктів Макарове, Олександрівськ, Маринівка на Луганщині.

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Також бойовиками було обстріляно з мінометів аеропорт Донецька, де несуть службу сили АТО.

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